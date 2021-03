Østre Landsret har tirsdag frifundet en 61-årig politimand for vold mod en dengang 22-årig mand i Holbæk Arrest i marts 2019. Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Politimand frifundet for vold mod anholdt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politimand frifundet for vold mod anholdt

Holbæk - 09. marts 2021 kl. 14:07 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

En 61-årig politimand er tirsdag i Østre Landsret blevet frifundet for vold i form af to halsgreb mod en dengang 22-årig arrestant i Holbæk Arrest i marts 2019.

Læs også: Politimand vil frifindes i voldssag

Dermed omstødte landsretten dommen fra Retten i Holbæk, som i maj sidste år fandt den mangeårige politimand skyldig i vold mod arrestanten og takserede straffen til 60 dages ubetinget fængsel.

Politimanden har hele tiden nægtet sig skyldig og forklaret, at han ikke tog halsgreb på den i dag 24-årige mand. Han anvendte derimod et såkaldt atemi-tryk mod et punkt under øret - et godkendt magtmiddel - for at få den unge arrestant til at efterkomme instruksen om, at han skulle lægges i håndjern.

Episoden skete om morgenen den 14. marts 2019 i forbindelse med, at den 61-årige politimand og hans kollega skulle hente arrestanten i Holbæk Arrest for at køre ham til politistationen i Holbæk forud for et grundlovsforhør senere på dagen.

Frifundet for halsgreb I byretten i Holbæk var de tre dommere enige om, at den 61-årige betjent havde taget halsgreb to gange på den 24-årige mand, og at det var ulovlig og unødig magtanvendelse.

Den afgørelse ankede betjenten på stedet, og ankesagen har været behandlet i Østre Landsret mandag og tirsdag.

Og de seks dommere i landsretten følte sig ikke i samme grad som byretten sikre på, at den 61-årige havde taget halsgreb og ikke udført et atemi-tryk.

Således var det en enig domsmandsret i Østre Landsret, der nåede frem til, at man ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne sige, at den 61-årige tog halsgreb.

Vidnerne til episoden kunne, ifølge landsretten, have forvekslet halsgrebet med et atemi-tryk, hvor hånden holdes oppe under kæben, mens der presses med tommelfingeren på et punkt under øret. Det fremkalder smerte og kan bruges af politiet som magtmiddel.

På den baggrund blev den 61-årige frifundet for tiltalen om vold.

Én ville dømme for vold De seks dommere var enige om, at det første tryk var lovlig magtanvendelse for at få den 24-årige lagt i håndjern. Der var enighed om, at den 61-årige lavede trykket før, den 24-årige fik håndjern på.

Til gengæld var dommerne ikke helt enige om det videre forløb. Én af dommerne mente således, at betjenten havde foretaget det andet tryk efter, at arrestanten havde fået begge hænder i håndjern, og at der derfor var tale om unødig magtanvendelse og altså strafbar vold.

Men de fem øvrige dommere - og dermed flertallet - mente, at der var for stor usikkerhed om, hvorvidt den 24-årige havde én eller begge hænder i håndjern ved det andet tryk.

Utilfreds med manglende sko Baggrunden for, at dét, der ellers var en rutinemæssig transport af en arrestant, endte med at sende en politimand med over 35 år i korpset på anklagebænken, var tilsyneladende et par manglende sko.

Under sagen er det kommet frem, at den 24-årige mand var meget utilfreds med, at de to politifolk ikke havde sko med til ham, så han skulle gå rundt i strømpesokker. Nogle andre betjente havde dagen forinden i forbindelse med anholdelsen af den 24-årige taget skoene fra ham for at undgå flugtforsøg.

De manglende sko fik den 24-årige mand til at modsætte sig, da politifolkene ville iføre ham håndjern inden transporten. Både de to politimænd og den 24-årige selv har under retssagen forklaret, at han forlangte at få sine sko, før han ville lade sig transportere.

Atemi-tryk eller halsgreb? Den tiltalte politimand har på sin side forklaret, at han ikke så sig i stand til at efterkomme kravet. Da han samtidig vurderede, at den 24-årige ikke ad frivillighedens vej ville lade sig iføre håndjern, fandt han det nødvendigt at lave to såkaldte atemi-tryk ved at holde sin hånd omkring den 23-åriges kæbe og trykke med en finger på et punkt bag hans øre. En øvelse, der indgår i pensum på politiskolen, og som er et tilladt magtmiddel for politiet, har forsvarer Martin Cumberland påpeget.

Først efter det andet tryk var det ifølge den tiltalte politimand lykkedes at pacificere den anholdte og give ham håndjern på.

Den forklaring har stået i modstrid med de to tilstedeværende fængselsbetjentes opfattelse af situationen, ligesom en ledende arrestmedarbejder havde overværet en del af episoden, som alt i alt varede cirka ét minut.

Ifølge de to fængselsbetjente brokkede den 24-årige sig godt nok over de manglende sko, men han opførte sig roligt og gjorde ikke fysisk modstand mod at blive lagt i håndjern. Det samme har den 24-årige selv forklaret under retssagen.

Personalet og arrestanten opfattede den 61-årige politimands handling som halsgreb, og det var på den baggrund, at Holbæk Arrest efterfølgende anmeldte episoden til politiet.

Herefter gik Den Uafhængige Politiklagemyndighed ind i sagen, og efterforskningen førte til, at Statsadvokaten i København i november 2019 rejste tiltale mod den 61-årige politimand. Også hans kollega har været sigtet i sagen, men statsadvokaten fandt ikke grundlag for at rejse sag mod ham.

Ved domsafsigelsen tirsdag bemærkede retsformanden, landsdommer Kaspar Linkis, at retten i sin vurdering af, om der var tale om atemi-tryk eller halsgreb, havde lagt vægt på den tiltaltes forklaring og demonstration af grebet på sin tillidsmand foran retten. Man har derfor ikke lagt fængselspersonalets forklaringer om halsgreb til grund for dommen.

- Vidnerne har set halsgreb, men retten finder, at der er så meget usikkerhed om, hvad det er for et greb, at vi ikke lægger forklaringerne til grund. Man kan ikke udelukke, at der er sket en forveksling mellem atemigreb og halsgreb, sagde retsformanden.

Suspenderet Den 61-årige nu frikendte politimand har været suspenderet fra sit arbejde siden statsadvokaten rejste tiltale. Altså i omkring 15 måneder.

Med frifindelsen vil han nu formentligt kunne vende tilbage til sit job hos Midt- og Vestsjællands Politi i Holbæk.

relaterede artikler

Forsvarer for voldsdømt politimand: Dommen er forkert 29. maj 2020 kl. 15:52

Erfaren politimand dømt for halsgreb på 23-årig anholdt 29. maj 2020 kl. 12:53

Politimand afviser voldsanklage: Det var lovlig magtanvendelse 26. maj 2020 kl. 13:26