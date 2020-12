Alle partier sidder med i en ny politisk arbejdsgruppe, som skal se på fremtiden for Holbæks bymidte.

Politikerne vil have fingrene i bymidten

Skal Ahlgade ensrettes? Hvordan med parkeringen? Kan man få Ahlgade til at hænge bedre sammen med havnen? Kan man gøre det rarere at opholde sig i bymidten? Og hvad stiller vi op med stationspladsen?

Det er nogle af de spørgsmål, som en arbejdsgruppe af politikere nu skal til at arbejde med. Målet er en langsigtet plan for Holbæks bymidte.

På kommunalbestyrelsens møde onsdag aften var der enighed om at danne arbejdsgruppen, hvor alle partier får en repræsentant. Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA) bliver formand for arbejdsgruppen.

Om det stærke fokus på Holbæk by bemærkede Christian Ahlefeldt-Laurvig:

Vigtig for hele kommunen

- Der er god grund til at gøre noget ud af Holbæks bymidte. Det er en dynamo, som er vigtig for hele kommunen. Hvor vigtig den er, så vi i foråret, hvor vi lukkede ned. Dynamoen virkede ikke, og det trak spor ud over hele kommunen, sagde LA-politikeren.