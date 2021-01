En ny lokalplan for et nyt boligbyggeri på Havnevej 46-48 kan formentlig vedtages senere på måneden. Foto: Peter Andersen

Politikere vil undgå flade tage

Holbæk - 08. januar 2021 kl. 05:54 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Efter en høringsperiode er forslaget til en lokalplan for et boligbyggeri på Havnevej 46-48 i Holbæk nået frem til en endelig vedtagelse. Der kan opføres 18 boliger, som forventes at blive lejeboliger.

Foreløbig har klima- og miljøudvalget i denne uge haft sagen på dagsordenen. Senere skal den videre til først økonomiudvalget og siden kommunalbestyrelsen.

I klima- og udvalget fyldte debatten om udformningen af bygningen en del. Det endte med, at et enigt udvalg fik protokolleret, at bygningen ikke kan fremtræde med københavnertage.

Det er næsten flade tage eller mansardtage, hvor den nederste del er næsten lodret, mens den øverste del har en ret flad hældning.

- Vi vil ikke have københavnertage. Det skal være saddeltage ligesom de øvrige bygninger i området. Det er vigtigt for os, at der ikke gives for mange muligheder for at vælge mellem forskellige løsninger. Så ser vi måske efterfølgende et resultat, vi ikke er tilfredse med, siger udvalgsformand John Harpøth (DF).

Mens der var enighed om kravet til tagtypen, så var der ikke helt enighed om kravene til facaderne.

Medlemmerne fra Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti stemte for, at facaderne skal være filsede eller vandskurede, så strukturen i murstenene træder frem. Her stemte Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA) imod.

Indbliksgener mindskes Ved høringen er der kommet syv kommentarer. Det har ført til mindre ændringer i det forslag, som nu indstilles vedtaget.

For at mindske indbliksgenerne for naboerne indskrænkes baghusbyg­nin­gens byggefelt med 2,7 meter. Af samme årsag skal altanerne på baghusets vestfacade trækkes to meter væk fra gavlen.

Bag projektet står PLA Invest A/S ved Palle Larsen. Før de nye boliger kan opføres, skal de to ældre byhuse og en gammel værkstedsbygning rives ned.

