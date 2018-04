Politikere vil lave samlet havneplan

Politikerne ønsker at sikre, at der er en rød tråd i udviklingen af havnen, så den kan fremtidssikres.

- Havnen har en helt særlig plads i vores historie og er et vigtigt element i kommunens DNA. Det skal vi værne om og benytte i endnu højere grad. En samlet plan for området gør det muligt at arbejde efter et fælles mål, men at tage opgaverne i det tempo, som økonomien giver mulighed for, forklarer Holbæks borgmester, Christina K. Hansen (S), i en pressemeddelelse.