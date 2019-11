Ældre Sagen i Holbæk Kommune kalder til midtvejsmøde, hvor politikerne får mulighed for at forklare, hvad der blev af valgløfter og deres visioner for ældrepolitikken. Foto: Margit Pedersen

Politikere skal stå til ansvar for valgløfter til ældre

Holbæk - 07. november 2019 kl. 18:10 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midtvejs mellem to kommunalvalg er det på tide at spørge politikerne om den førte ældrepolitik i forhold til valgløfterne i 2017. Ældre Sagen i Holbæk Kommune holder sit valgløfte og inviterer til borgermøde midt mellem to kommunalvalg, hvor politikerne skal stå til ansvar for deres løfter. Og alle partier har sagt ja til at komme den 21. november.

Her kan deltagerne møde politikerne ansigt til ansigt. For at give alle en mulighed for at spørge ind til valgløfter og mærkesager foregår mødet a la speeddating. Deltagerne placeres ved borde, og politikerne kommer rundt til alle borde på skift.

På et valgmøde i september 2017 lovede daværende borgmester Søren Kjærsgaard (V) de cirka 140 deltagere, at der blev arbejdet på et nyt plejecenter i Holbæk. Hvad er der sket med det og andre valgløfte

På mødet i 2017 var der blandt andet fokus på hjemmeplejen, er den god nok, får ældre det, de er visiteret til, og hvad er kriteriet for at få tildelt hjælp?

Flere talte også om demente og ensomhed, ligesom der var spørgsmål til samarbejdet mellem sygehuset og kommunen.

Nu får holbækkere mulighed for at spørge ind til valgløfter på midtvejsmødet på plejecentret Fjordstjernen i Holbæk. Politikerne får samtidig chancne for at præsentere visioner om en god service til de svageste ældre.

Politikerne er nuværende borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), Camilla Hove Lund (V), Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA), Emrah Tuncer (R), Finn Martensen (LL), John Harpøth (DF), Leif Juhl (EL) og Michael Suhr (K).

SF's Bente Röttig er forhindret og sender en substitut.

Mødet begynder klokken 19, det er gratis - og Ældre Sagen sørger for aftenkaffen.