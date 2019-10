På Munkholmvej 107-113 ønsker Lidl at overtage Bonus-tankstationen og de tre parcelhuse øst herfor for at kunne opføre en ny butik. Det bliver formentlig ikke lige i denne omgang, det kan lade sig gøre. Foto: Peter Andersen

Politikere siger foreløbig nej til ny Lidl

Holbæk - 30. oktober 2019 kl. 15:28 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver med stor sikkerhed ikke lige i denne omgang, at der tages fat på en proces, der kan føre til opførelsen af en ny Lidl-­butik på Munkholmvej 107-113 i Holbæk.

De fem medlemmer af klima- og miljøudvalget har tirsdag indstillet til økonomiudvalget, at der ikke sættes gang i planlægningen. Men hvis forudsætningerne ændrer sig, og der kommer en ny ansøgning, tages sagen op igen.

Lidl Danmark ønsker at opføre en ny butik på hjørnet af Munkholmvej og Østerled. Det vil kræve et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. De ændrede forudsætninger, der henvises til, drejer sig om, at ejeren af den lukkede Eurospar på Anders Larsensvej, KFI, har udtrykt ønske om at der kan bygges boliger på grunden.

Det vil så samtidig betyde, at de kvadratmeter, der indgår i rammen til dagligvarehandel, kunne flyttes til Munkholmvej.

For usikkert for politikerne - Det er for usikkert for os politikere, om der er hold i, at ejeren af den lukkede dagligvarebutik på Anders Larsensvej vil bygge boliger. Alle kan komme og sige, at de vil bygge boliger, men selv om der bliver lavet en lokalplan, ved vi, at der ikke er handlepligt på en lokalplan, siger formanden for klima- og miljøudvalget John Harpøth (DF) om baggrunden for udvalgets indstilling.

Økonomiudvalget behandler formentlig sagen den 6. november. Med en enig holdning fra klima- og miljøudvalgsmedlemmer fra S, V, LA, EL og DF følger økonomiudvalget sandsynligvis indstillingen.

- Vi vil have en konkret ansøgning om boligbyggeri fra KFI. Vi vil have beviser. Vi har haft en god drøftelse i udvalget, og mange sten er blevet vendt. Vi er enige om at se på projektet igen, hvis der er seriøsitet i det. Det er vigtigt for os at have noget håndgribeligt at tage fat i, for der er mange boligprojekter, der ikke bliver til noget. Det er ikke godt nok, at man bare siger, at man vil opgive dagligvarehandlen, men at bygningen så ligger der, uden at der sker noget, siger John Harpøth.

Projektet er ikke dødsdømt Der kan hurtigt gå et år og snarere to, hvis der skal modtages en ansøgning om boligbyggeri på Anders Larsensvej 38, og der derefter skal vedtages en lokalplan.

- Vi har ikke dødsdømt projektet, men det er ikke lige nu, det kan klares. Vi sender et signal om, hvad det er, vi gerne vil. Vi har lært meget af »den gyldne diamant« på havnen, hvor man løber fra det oprindelige. Vi er flere, der føler os snydt, og sådan et projekt vil vi ikke se en gang til, siger John Harpøth.

Betegnelsen »den gyldne diamant« er en ironisk beskrivelse af Holbæk Havneby, som han ellers benævner svinestalds-bygningen på grund af aluminiumsbeklædningen på facaden i stedet for den zinkbeklædning, som politikerne blev præsenteret for, da de godkendte projektet.

Rammerne er ved at sprænges Når det gælder Lidl-pro­jek­tet på Munkholmvej nævner formanden, at det på udvalgsmødet også blev nævnt, at der er tre villaer, der skal rives ned. Måske kunne det i stedet være nogle af erhvervsbygningerne bagved, på Østerled, der kunne indgå i projektet, så facaden kommer til at vende ud mod Østerled.

I Nordvestnyt tirsdag udtalte Kristian Pedersen, Head of Real Estate (ejendomschef) i Lidl Danmark, at han håbede, at Holbæk Kommune vil vise sig som erhvervsvenlig og tillade projektet på Munkholmvej.

- Det er noget pladder. Det har ikke noget at gøre med, om vi er erhvervsvenlige eller ej. Holbæk er ved at blive oversvømmet af dagligvarebutikker, og de eksisterende ønsker at udvide. Rammerne for dagligvarer er ved at sprænges. Vi går ind for fri konkurrence, men vi politikere må også sætte nogle grænser engang imellem, mener John Harpøth.