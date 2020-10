Foto: Per Christensen

Oplevelsescenter Nyvang var bare en af Holbæk Kommunes kulturinstitutioner, der havde ekstra mange besøgende, fordi der var gratis adgang for børn.

Politikere ser på fri adgang for børn

Hen over sommeren var det gratis for børn at komme ind på kommunens kulturinstitutioner.

Det betød, at blandt andet Oplevelsescenter Nyvang og Brorfelde Observatorium kunne melde om en stor stigning i antallet af besøgende.

Og nu kigger politikerne på muligheden for at gøre ordningen med gratis adgang for børn permanent.