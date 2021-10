Politikere er villige til at flytte et par pétanquebaner

Men udvalgsformand Ole Hansen (S) fortæller, at man, hvis det viser sig at ulemperne for petanqueklubben bliver for store og uhåndterlige vil være åbne for at flytte nogle få petanquebaner i sydlig retning, så der kan opnås 12 meters afstand til padelbanerne.

- Vi er i udvalget efter redegørelsen fuldt enige om, at vores holdning er, at forløbet er foregået helt på demokratisk vis, hvor klubberne har fået mulighed for at fremlægge deres synspunkter. Men når der ikke er mulighed for at opnå enighed, må man træffe en beslutning. Når vi ønskede sagen taget op, var det for at sikre os, at beslutningen var truffet på en ordentlig måde, og det mener vi, at den er, siger Ole Hansen.