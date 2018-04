Fremover bliver det altid politikerne, der skal afgøre ansøgninger om dispensationer fra den såkaldte 50 procents-regel vedrørende geneafstanden til husdyrbrug. Foto: Per Jensen

Politikere afgør sager om lugt-dispensation

Holbæk - 28. april 2018 kl. 20:15 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sager om udvidelser af svineproduktioner i Holbæk Kommune har de seneste år givet anledning til en del protester.

Hvis regler og love overholdes, har kommune og politikere ikke mulighed for at stoppe udvidelserne. Men på ét punkt forsøger politikerne nu at holde mere hånd i hanke med forholdene, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Klima- og miljøudvalget har besluttet at tilbagekalde en uddelegering af retten til, at administrationen kan give dispensationer fra den såkaldte 50 procents-regel.

Det handler om afstande vedrørende lugt fra husdyrbrug. Ved miljøtilladelser eller -godkendelser til husdyrbrug, beregnes der altid en geneafstand mellem husdyrbruget og beboelser, byzone eller sommerhusområder. Der kan gives dispensation, hvis den beregnede geneafstand er over 50 procent af den som udgangspunkt påkrævede geneafstand.

Inden for de seneste tre år har der blot været to sager om dispensation efter 50 procents-reglen. En ændring i husdyrloven, der giver mulighed for at sætte flere dyr ind på samme areal i staldene, ventes at øge antallet af ansøgninger.

Administrationen har også tidligere haft mulighed for at forelægge sagerne til politisk afgørelse. Fremover bliver det en fast regel, at ansøgninger om dispensation skal forelægges klima- og miljøudvalget, hvorfra sagen også kan sendes i kommunalbestyrelsen.

- Der er nok nogle, der vil sige, at vi begynder at skyde gråspurve med kanoner. Men det er et ønske i konstituteringsgruppen i det nye byråd, at vi har mere fokus på området, siger formanden for klima- og miljøudvalget John Harpøth (DF).

Et enigt klima- og miljø»Det betyder reelt, at der er politisk indflydelse i forhold til etablering, udvidelse og ændringer af husdyrbrug, der ligger forholdsvis tæt på naboer«, hedder det i dagsordenen.

- Om det ændrer så meget, ved jeg ikke. Men vi har fået mange henvendelser, når der er givet dispensationer, og vi bliver spurgt, hvorfor vi lader administrationen afgøre det. Det har vi lyttet til, så nu er der dén mindre mulighed for at komme med kritik, siger John Harpøth.