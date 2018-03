Også fremover skal det være muligt at få en kop kaffe på traktørstedet i Maglesø. Det mener medlemmerne af Holbæk Kommunalbestyrelse, som nu vil lave en ny lokalplan for området. Foto: Anders Tilsted

Politikere: Traktørsted skal forblive traktørsted

Holbæk - 16. marts 2018

Lokale, naturelskere og turister skal også fremover have mulighed for at lægge vejen forbi Traktørstedet i Maglesø.

Det er holdningen i Holbæk Kommunalbestyrelse.

Den besluttede derfor onsdag at nedlægge et forbud mod at anvende stueetagen i ejendommen på Maglesøvej 6 til andet end traktørsted eller lignende. Det sker med henvisning til paragraf 14 i planloven, og det betyder også, at der inden for det næste år skal laves en ny lokalplan.

Politikerne har valgt at benytte paragraf 14, fordi der ikke foreligger nogen lokalplan, servitut eller tilsvarende, som bestemmer, at der kun må drives traktørsted eller lignende i stueetagen. Det ønsker kommunen at sikre med en ny lokalplan, så offentligheden fortsat vil have adgang til stedet.

Ejerne, Line og Nels Hede Rohde, der bor på førstesalen, har ansøgt kommunen om lov til at anvende området til aktiviteter af »mere lokal karakter og samtidigt forene det med et fornuftigt familieliv«. Tanken var at bruge halvdelen af stueetagen til bolig og den anden halvdel til udlejning på dagsbasis.