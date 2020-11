Politijagt efter traktor gennem byen

Borgerne i Jyderup kunne torsdag ved 13.15-tiden se et lidt usædvanligt syn.

En beruset 65-årig mandlig bilist forsøgte således at køre fra politiet gennem byen i en traktor.

Traktoren kom kørende i Skarridsøgade, da en politipatrulje gjorde føreren opmærksom på, at han skulle standse.

Det betød blandt andet, at traktoren kom op at køre på både fortovet, en cykelsti, og manden standsede først, da traktoren endte på en mark ved Holbækvej lidt uden for Jyderup.