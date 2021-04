Politiets bødeblok var rødglødende ved trafik-razziaer

Det drejer sig om to kørsler uden førerret, én sag om narkokørsel, én sag om uberettiget brug af et køretøj, ulovlig besiddelse af en peberspray, 14 sager om brug af håndholdt mobil under kørslen, én sag om manglende brug af sikkerhedssele samt flere sager om mindre alvorlige fejl og mangler ved køretøjerne.

Her skrev politiet tre sager om kørsel uden førerret, én sag om kørsel i frakendelsestiden, to sager om spirituskørsel, konfiskation af et køretøj, syv sager om håndholdt mobil og to sager om manglende brug af sikkerhedssele samt flere sager om mindre overtrædelser af færdselsloven.