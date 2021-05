Politiet undersøger, om der kan være begået strafbar sammenblanding mellem Erik Filthuths privatøkonomi og økonomien i Behandlingsstederne Søbæk, da han var ejer. Det afviser han fuldstændig. Foto: Mie Neel

Politiet undersøger stadig Søbæk-anmeldelser: »Filler« er ikke blevet afhørt

Politiet efterforsker stadig om der kan være sket lovbrud omkring Behandlingsstederne Søbæk i Jyderup og den tidligere ejers privatøkonomi. Erik Filthuth har ikke været kaldt til afhøring, og det forventer han heller ikke at blive, siger han til dagbladet Nordvestnyt.

Ni måneder efter, at Socialtilsyn Hovedstaden bad politiet om at undersøge, om der kunne være sket ulovligheder i driften af Behandlingsstederne Søbæk i Jyderup under den tidligere ejer frem til 2017, Erik Filthuth, er der endnu ikke en afklaring på sagen.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser ganske kortfattet til dagbladet Nordvestnyt, at sagen er under efterforskning, og at der ikke er nogen sigtede. Sagen undersøges af politiets afdeling for økonomisk kriminalitet.

Anmeldelsen kom på baggrund af en række artikler i Ekstra Bladet i august sidste år. Her blev der blandt andet rejst mistanke om, at Erik Filthuth, som i 2017 solgte Behandlingsstederne Søbæk, i årene forinden havde blandet sin privatøkonomi sammen med Søbæks økonomi - og dermed på skattekroner.

Er ikke blevet afhørt Erik Filthuth, af mange kendt som »Filler«, har ifølge Ekstra Bladet ikke villet kommentere sagen over for dem. Men han har tidligere i Nordvestnyt afvist at have begået noget strafbart.

Det synspunkt fastholder han, og Erik Filthuth oplyser samtidig til Nordvestnyt lørdag, at han hverken er blevet sigtet eller har været til afhøring hos politiet.

- Der er ikke noget kød på den sag. Der er ikke nogen sigtede, men der er jo heller ikke noget at sigte mig for. Min advokat har for længe siden taget kontakt til politiet, men jeg har aldrig hørt fra dem. Og det forventer jeg heller ikke at gøre. Men kaffen er klar, hvis de kommer, lyder det selvsikkert fra Erik Filthuth, der i dag bor i Holbæk.

- Jeg har lagt denne her sag bag mig. Jeg kan godt se, at det er en god dramahistorie at skrive om, men jeg har ikke gjort noget, tilføjer han.

Undersøger datatyveri Men Midt- og Vestsjællands Politi afviser har altså endnu ikke konkluderet noget i sagen.

Og politikredsen kan over for Nordvestnyt ikke give en tidshorisont for, hvornår man forventer at have afsluttet efterforskningen og lavet en juridisk vurdering af, om der er grundlag for at rejse en straffesag eller ej.

Artiklerne i Ekstra Bladet byggede blandt andet på en række interne dokumenter fra Søbæk, som Ekstra Bladet var kommet i besiddelse af.

Desuden var flere unavngivne, tidligere medarbejdere, ifølge Ekstra Bladet, kilder til historierne.

Erik Filthuth anmeldte i den forbindelse en af sine tidligere medarbejdere for at have stjålet de elektroniske dokumenter og delt dem med Ekstra Bladet.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at også denne anmeldelse er under efterforskning. Heller ikke i den sag er der nogen sigtede.

