Politiet undersøger mistænkelig brand

- Branden var ikke voldsom, men den gav en del arbejde, fordi ilden havde fat inde bag facadebklædningen. Vi måtte fjerne omkring 30 kvadratmeter af taget og en stor del af facadepladerne i gavlen for at være sikre på, at vi havde fat i alle de steder, der brændte, fortæller Jan Bruun, indsatsleder hos Vestsjællands Brandvæsen.

Ingen kom til skade, men der er en del sod- og røgskader - ud over de »skader«, som brandfolkene var nødt til at lave for at få styr på ilden.