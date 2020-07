Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Politiet tog bilen fra kanonfuld litauer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet tog bilen fra kanonfuld litauer

Holbæk - 22. juli 2020 kl. 12:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tårnhøj promille og nul kørekort. Det var, hvad en 39-årig mand fra Litauen havde at byde på, da han tirsdag ved 17-tiden blev stoppet af politiet på Roskildevej i Holbæk.

Læs også: Mobiltelefon afslørede bilist uden kørekort

Den 39-årige, som bor i Tyskland, har været i Danmark før. Her fik han i 2014 en dom for spirituskørsel, hvor han mistede kørekortet i tre år. Men han har aldrig generhvervet kørekortet her i landet.

Da manden blev stoppet tirsdag, kunne patruljen desuden konstatere, at han var mere end almindeligt beruset.

Den præcise promille skal en blodprøve afsløre. Men forventningen er, at den vil give et resultat på mere end to promille.

Ud over at anholde og sigte manden valgte politiet også at konfiskere litauerens bil med henblik på at få den konfiskeret.

Derudover venter der en tur i retten for den 39-årige, og dommen kan meget nemt ende i noget, der slår noget hårdere end en bøde.

relaterede artikler

Lommetyv på spil: Bestjålet i kø til en is 22. juli 2020 kl. 09:14