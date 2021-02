Politiet tavse i mystisk politiaktion

Tidligt på aften lørdag rykkede politiet massivt ud til Apotekerhaven i Holbæk, hvor de har været hele natten og her søndag morgen stadig er til stede.

Det bekræfter kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard ved Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

- Jeg kan bekræfte, at vi har været til stede der ude og stadig er det, men mere kan jeg heller ikke sige i forhold til den igangværende politiefterforsking, siger Martin Bjerregaard, til sn.dk.

Billeder taget på stedet viser både kampklædte betjente og teknikere i hvide heldragter, der arbejder i området.

Et vidne har til sn.dk fortalt, at vedkommende har hørt en dør blive slået ind, og at politiet var i en lejlighed i længere tid. Vidnet så også en en mand i håndjern.

Disse oplysninger vil Martin Bjerregaard dog hverken be- eller afkræfte.

I det hele taget er man fra politiets side af meget tavse i forhold til, hvad aktionen skyldes, og hvad politiet indtil nu er kommet frem til.

Folk og beboere i området vil kunne opleve flere politiafspærringer og politibevogtning.

Sn.dk følger sagen....