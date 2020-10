Politiet stoppede narkopåvirket bilist

Turen stoppede mandag aften ved 22-tiden for en 30-årig mand fra Hvidovre. Han blev stoppet på Sølyst Skovvej i Jyderup af en politipatrulje, og det viste sig, han var påvirket af narkotika.

Den 30-årige blev anholdt, sigtet for narkokørsel og taget med for at få udtaget en blodprøve.

Den skal vise, hvilket stof eller stoffer, han var påvirket af.