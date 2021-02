Politiet stoppede 60-åriges julefrokost: Nu dropper de sagen

Den noget uventede afbrydelse af julefrokosten endt med at de 23 deltagere fik en noget kedelig tidlig julegave i form af en sigtelse for overtrædelse af forsamlingsforbuddet med udsigt til 2500 kroner i bøde til hver deltager.

Men nu har piben tilsyneladende fået en anden lyd, for ifølge TV 2 ØST bliver det alligevel ikke til noget med bøder til deltagere og arrangør ved julefrokosten.

Politiet har nemlig valgt ikke at gå videre med sagen.

Det fortæller en deltagerne i festen, Lisette Larsen, der netop har modtaget et brev fra den lokale anklagemyndighed.

- De skriver, at nu har de undersøgt forholdet omkring det her julearrangement, og de mener ikke, at det er muligt, at vi vil kunne blive dømt. Derfor har de besluttet at frafalde sigtelsen, fortæller hun til TV2 ØST.

Den melding vækker naturligvis glæde hos julefrokostdeltagerne, hvoraf de fleste af deltagerne var 60 år eller mere.

Og hos politiet er man nu altså af den opfattelse, at arrangementet blev afholdt i overensstemmelse med de dengang gældende regler for restauranter og caféer, og som på daværende tidspunkt ikke var omfattet af reglerne om nedlukning.

- Gæsterne har hver især på eget initiativ, og uden der har været en fælles koordinering, tilmeldt sig det her arrangement. Blandt andet det faktum, at der ikke har været en koordineret tilmelding – men det har været op til den enkeltes initiativ – er en af de faktorer, der er indgået i vurderingen af, at sigtelsen er frafaldet, siger Martin Bjerregaard i dag til TV2 ØST.