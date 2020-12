Arkivfoto

Politiet stoppede 60-åriges julefrokost: Forpagter er utilfreds

Holbæk - 01. december 2020 kl. 10:55 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen

Lørdag aften blev et julefrokost-arrangement i cafeteriet i St. Merløse-Hallen afbrudt af Midt- og Vestsjællands Politi. Det er Lasse Jensen, forpagter af cafeteriet, aldeles uforstående over for, og holder politiet fast i at sigte ham, hans gæster og personalet, går han til en advokat med sagen.

- Jeg forstår på ingen måde politiets beslutning. De gældende corona-regler er blevet overholdt til punkt og prikke, ja mere end det, for der var langt færre gæster i lokalet, end der måtte være ifølge reglerne, siger Lasse Jensen.

Der var 31 tilmeldte til julefrokosten. Den blev holdt i et lokale på 200 kvadratmeter lige ved siden af cafeteriet.

- I et lokale på 200 kvadratmeter må der være 100 siddende gæster. Vi havde 31. Alle sad ned. Serveringen af både mad og drikke foregik ved bordene. Ingen skulle bevæge sig op til en bar. Der var ikke dans. Jeg havde på forhånd forhørt mig hos myndighederne, der sagde, at vi skulle følge de regler, der gælder for restauranter. Dem har vi mere end overholdt, siger Lasse Jensen, der tilføjer:

- Jeg er ked af det på både gæsternes og personalets vegne, der alle har fået stillet bøder i udsigt af politiet. Personalet passede jo bare deres arbejde, gæsterne var til et arrangement, hvor alle regler blev overholdt.

De fleste af deltagerne var 60 år eller mere.

- Det har forlydt, at der var nogle, der stak af. Det var der slet ikke tale om. To gæster havde stille og roligt forladt julefrokosten, fordi de ikke måtte danse. Alle andre gik hjem i god ro og orden, efter at politiet havde været der og sagt, at vi skulle skære deltagerantallet ned til 10, siger Lasse Jensen.

