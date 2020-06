Politiet søger vidner til påsat brand i rømmet klubhus

Det sker efter, at der torsdag eftermiddag kom en anmeldelse om, at havde været brand i to plastskraldespande med indhold inde i en bygning i tilknytning til Holbæk Tennisklubs rømmede klubhus.

De to brande var gået ud af sig selv, så der skete ikke store skader. Men ifølge politiet tyder alt på, at ilden ikke kan være opstået af sig selv, og samtidig kunne man konstatere, at der var blevet knust en rude for at skaffe sig adgang til bygningen.