En 48-årig kvinde fra Frederikssund mistede livet, da den bil, hun var passager i, kørte galt ved Ugerløse 17. oktober. Bilens 30-årige mandlige fører er sigtet for uagtsomt manddrab. Foto: Thomas Olsen

Politiet søger stadig vigtigt vidne til dødsulykke

Holbæk - 27. oktober 2020 kl. 10:25 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Trods en opfordring til at kontakte politiet har en mandlig bilist, der lørdag den 17. oktober omkring klokken 6.55 var vidne til en alvorlig trafikulykke på Sorøvej syd for Ugerløse, endnu ikke henvendt sig.

Læs også: Særligt vidne til dødsulykke med stjålen bil efterlyses

Det oplyser Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi, tirsdag formiddag til sn.dk.

I fredags udsendte politiet en opfordring til, at den uidentificerede mandlige bilist, der betragtes som vidne og ikke part i dødsulykken, hvor en 48-årig kvinde fra Frederikssund mistede livet, ville henvende sig til politiet.

Opfordringen blev bragt af sn.dk og flere andre medier, men det har altså endnu ikke ført til, at politiet har hørt fra manden, der kørte i en sølvfarvet bil med LED-forlygter i sydlig retning ad Sorøvej.

- Det er endnu ikke lykkedes at få kontakt til manden. Man er jo ikke forpligtet til at følge med i nyhedsmedierne, men det kan da godt undre, at han ikke har henvendt sig efter omtalen forleden, siger Martin Bjerregaard.

Politiet vil fortsat meget gerne tale med bilisten, da han ifølge andre vidner kørte i kort afstand bag den bil, der forulykkede, da den skred ud på vejen og ramte et plankeværk. Vidner har fortalt, at den bagvedkørende bilist kørte hen over dele af det ødelagte plankeværk.

Han var standset og havde kortvarigt talt med den 30-årige mandlige fører af ulykkesbilen, som nu er sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab på den 48-årige kvindelige passager samt spiritus-/narkokørsel i den i øvrigt stjålne bil.

Da andre forbipasserende var standset op for at hjælpe ved ulykken, kørte den ukendte bilist videre fra stedet. Han var muligvis på vej på arbejde.

Martin Bjerregaard sagde i fredags, at politiet ikke har grund til at tro, at bilisten er forsvundet fra stedet af ond vilje, og han er som nævnt ikke mistænkt for at have andel i ulykken.

Men når han endnu ikke har givet lyd fra sig, udelukker politiet ikke, at han af en eller anden årsag måske ikke har lyst til at tale med politiet. Og ordensmagten kan da heller ikke love at slå en streg over eventuelle lovovertrædelser.

- Men vores fokus er, at vi gerne vil høre hans version af, hvad der skete i forbindelse med ulykken, og vi håber fortsat, at han ser opfordringen og kontakter politiet, pointerer Martin Bjerregaard.

