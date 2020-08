Politiet snuppede fem musikanlæg

En 16-årig dreng fra Holbæk blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og det koster en bøde. Desuden måtte han aflevere et musikanlæg, han havde lånt af en ven.

To en halv time senere blev det anmeldt, at flere hundrede unge var samlet i Strandparken. Flere grupper løb fra stedet, men politiet fik kontakt til nogle af de unge - de var måske knap så hurtige, fordi de havde tre store soundboxe at slæbe på. Dem måtte de pænt aflevere til politiet.