Midt- og Vestsjællands Politi lavede i weekenden flere hastighedsindsatser i Holbæk Kommune. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Politiet snuppede fartsyndere og narkobilister

Holbæk - 11. januar 2021 kl. 13:34

Midt- og Vestsjællands Politi har hen over weekenden lavet flere hastighedsindsatser i Holbæk Kommune. Det medførte, at en del blev snuppet for at køre for stærkt, ligesom flere bilister var påvirket af narko.

Den første færdselskontrol fandt sted fredag formiddag på Adelers Allé ud for Thors­vænget i Gislinge. Her blev tre køretøjer målt til at køre for hurtigt i byzonen, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t., oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

To bilister blev målt til at køre mere end 30 procent for hurtigt, og de kan forvente en bøde og et klip i sagerne. Den tredje sag var en hastighedsmåling af en lastbil med sættevogn, som blev målt til at køre 72 km/t., hvilket er en overtrædelse på mere end 40 procent. Det udløser en betinget frakendelse af førerretten til føreren, en 39-årig chauffør fra Fakse.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi var der søndag aften mellem klokken 19.40 og 20.15 en hastighedskontrol på Skovvejen ved Knabstrup Møllevej i Mørkøv. Her blev syv biler målt til at køre med en hastighed på mere end 30 procent over den tilladte hastighed på 70 km/t.

Den ene hastighedssag blev foretaget klokken 19.59, hvor politiet målte en varebil til at køre 99 km/t. på strækningen. Bilisten blev standset og sigtet for at køre for stærkt. Føreren, en 23-årig mand fra Mørkøv, blev skønnet narkopåvirket og testet med narkometeret, som viste positiv for kokain og hash.

Han blev derfor sigtet for narkokørsel, anholdt og taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt, oplyser politiet.

Desuden blev en bilist fredag morgen sigtet for at køre for stærkt på Ringstedvej ved Kvanløse. Og en 24-årig mand blev natten til lørdag klokken 0.05 anholdt og sigtet for narkokørsel på Skovvejen i Mørkøv, efter en narkometertest viste, at han var påvirket af hash og kokain.

Han havde hellere ikke et kørekort og var i besiddelse af en ulovlig foldekniv og en mindre hashklump, som han også blev sigtet for.

Han fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.

Den anholdte var desuden i besiddelse af en firecifret kontantbeløb, og da han skyldte penge til det offentlig inddrog politiet en del af disse penge, fortæller Midt- og Vestsjællands Politi.