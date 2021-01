En stor blå taske var årsag til, at politiet torsdag ved 13-tiden rykkede ud i Ladegårdsparken i Holbæk.

Politiet rykkede ud til stor blå taske

Vedkommende havde spottet en stor blå taske, der var blevet efterladt ved gavlen til et af lejlighedskomplekserne i bebyggelsen.

En patruljevogn blev sendt til stedet, og betjentene kiggede nærmere på tasken. De mente, at den var sikker nok at åbne, og da de gjorde det, kunne de konstatere, at den indeholdt nogle tæpper og andre ufarlige ting.