Politiet rykkede forgæves ud til slagsmål

Ved midnatstid natten til mandag blev politiet kontaktet af en borger, som fortalte, at der i området omkring Absalonskolen i Holbæk kunne høres noget, der mindede om uro og slagsmål.

Da skolen ligger tæt på Ladegårdsparken, hvor der blandt andet er sket et skuddrab, blev flere patruljevogne sendt til stedet.

Da de nåede frem, kørte flere biler fra området ved Ladegårdsparken, men politiet fik standset et par af dem samt nogle gående i området.

I alt otte mænd fra henholdsvis Holbæk og Kalundborg blev kontrolleret, men ud over at et par af dem var i besiddelse af en meget lille mængde hash, fandt politiet ikke tegn på noget mistænkeligt eller ulovligt hos dem.