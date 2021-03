Politiet ophæver lokalt rocker-opholdsforbud

Midt- og Vestsjællands Politi har torsdag besluttet at ophæve forbuddet med ophold i rockergruppen Bandidos' klubhus på Industriparken 31 i Jyderup. Det samme er tilfældet for Bandidos' klubhus på Holmevej 21 i Gundsømagle.

Ikke længere grundlag for forbud

Ophævelsen af opholdsforbuddet sker ifølge Midt- og Vestsjælland Politi, fordi betingelserne for det hidtidige opholdsforbud rettet mod Bandidos' klubhuse ikke længere vurderes at være til stede.

Opholdsforbuddet blev indført i slutningen af januar efter en periode med flere voldelige konfrontationer mellem rockergruppen Bandidos MC og bandegrupperingen NNV.

Et skuddrab i Hillerød i januar sættes i forbindelse med konflikten, og det samme gør en række brandstiftelser forskellige steder. Konflikten har primært udspillet sig i Københavns-området og Nordsjælland, men flere andre politikredse har vurderet, at Bandidos-lokaliteter andre steder på Sjælland og i Jylland kunne blive mål for angreb.

På den baggrund forbød en række politikredse ophold i Bandidos-klubhuse, og det gjaldt altså også i Midt- og Vestsjællands Politikreds, hvor klubhusene i Jyderup og Gundsømagle blev omfattet af opholdsforbuddet.

Det var torsdag ved 12.20-tiden uklart, om opholdsforbuddet også ville blive ophævet i andre politikredse eller forlænget i yderligere en periode.