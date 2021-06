Se billedserie Politiet og Forsvaret var onsdag tilbage på en adresse på Anders Larsensvej i Holbæk, hvor der i februar blev fundet skydevåben og det, politiet betegner som komponenter og ingredienser til en bombe. Foto: Rolf Larsen/Byrd

Send til din ven. X Artiklen: Politiet og Forsvaret ransagede bolig i terrorsag: Naboer har intet at frygte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet og Forsvaret ransagede bolig i terrorsag: Naboer har intet at frygte

Politiet foretog onsdag med støtte fra Forsvaret en ny ransagning på den adresse i Holbæk, hvor man i februar fandt skydevåben og komponenter til bomber, som syv familiemedlemmer er sigtet for at ville bruge til terror.

Holbæk - 17. juni 2021 kl. 10:19 Af Morten D. Christensen og Daniel Sennek Kontakt redaktionen

En del politifolk samt sprængstofeksperter fra Forsvaret var onsdag eftermiddag gennem flere timer til stede på en adresse på Anders Larsensvej i Holbæk.

Det var samme adresse, der blev ransaget i weekenden 6.-7. februar i år, og Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter torsdag over for dagbladet Nordvestnyt, at onsdagens ransagning skete som led i efterforskningen af et eller flere mulige terrorangreb i Danmark eller Tyskland.

Syv personer, heriblandt flere med tilknytning til adressen på Anders Larsensvej, er sigtet for enten at planlægge terrorhandlinger eller at medvirke til planlægningen.

De syv familiemedlemmer har været varetægtsfængslet siden begyndelsen af februar, og de er indtil videre fængslet frem til mandag den 5. juli.

Alle syv - fire mænd og tre kvinder - nægter sig skyldige i de alvorlige terror-sigtelser.

Våben og bombedele Midt- og Vestsjællands Politi vil ikke sige noget konkret om anledningen til, at man godt fire måneder efter den første og meget omfattende ransagning igen var til stede i villaen på Anders Larsensvej.

- Jeg kan sige, at det er en opfølgende undersøgelse i forbindelse med den verserende efterforskning. Jeg kan ikke komme ind på formålet med undersøgelserne, og jeg kan heller ikke sige noget om, hvad der eventuelt er gjort af fund, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

Det står klart, at politiet i februar - også dengang med støtte fra Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (EOD) samt Beredskabsstyrelsens kemiske beredskab - fandt en række effekter på adressen, som bestyrkede politiets mistanke om, at en eller flere terrorhandlinger kunne være under forberedelse.

Således ved vi fra sigtelsen mod de syv personer, at der på Anders Larsensvej blev fundet blandt andet fem kilo henholdsvis aluminiumspulver og svovl, 100 meter tændsnor samt en riffel med kikkertsigte og en pumpgun med i alt næsten 200 skarpe patroner.

Politiet sagde efterfølgende, at man havde fundet alle de komponenter og ingredienser, der skal til for at fremstille en bombe.

Men politiet understregede samtidig, at der ikke havde været fare for de omkringboende, idet der ikke var færdigkonstruerede bomber.

Stadig ingen fare Efter aktionen onsdag gentager Martin Bjerregaard, at der heller ikke i denne omgang har været fare for nogen i området.

- Vores seneste undersøgelser skal ikke forstås på den måde, at vi ikke fik taget alt med i første omgang. Men der kan være kommet nye oplysninger frem i forbindelse med efterforskningen, som gør, at vi har skullet kigge på stedet en gang til, siger polititalsmanden.

Han har ikke kendskab til, om der også er foretaget supplerende ransagninger andre steder.

ARTIKLEN ER RETTET: Det fremgik tidligere, at ransagningen havde fundet sted torsdag. Det var dog retteligt onsdag. Sn.dk beklager fejlen.

relaterede artikler

Terrorsigtet familie fortsat fængslet 09. juni 2021 kl. 10:47

Terrorsigtedes håb om løsladelse er blevet slukket 04. maj 2021 kl. 14:42

Medie: Gammelt brev spøger i terrorsag 04. maj 2021 kl. 11:40