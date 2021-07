Politiet leder efter mistænkelig trio

Tre udenlandsk udseende personer, to mænd og en kvinde, var onsdag eftermiddag på Hovedgaden i Svinninge. Her ville kvinden angiveligt samle underskrifter.

Et vidne konstaterede, at kvinden helst ville have fat i ældre. Vidnet valgte så at nærme sig kvinden for at høre nærmere om, hvad det gik ud på.