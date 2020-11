Politiet leder efter meget tørstig butikstyv

Politiet leder efter en tørstig mand, som lørdag aften stjal sig ud af et øl-problem.

Manden ville også købe øl, men det er for tiden forbudt efter klokken 22 på grund af corona.

Det gjorde manden temmelig frustreret. I første omgang forsøgte han at overtale personalet til at bytte energidrikkene med øl. Men da den heller ikke gik, snuppede han simpelt hen nogle øl på vej ud af butikken.

I døgnrapporten er det noteret, at tankstationen og politiet nu sammen forsøger at finde frem til manden - det handler formentlig ikke mindst om at kigge på overvågningsvideoer.