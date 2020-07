Politiet kørte til selvbestaltet »bokse-arrangement«

Midt- og Vestsjællands Politi blev i de sene aftentimer mandag i to omgange kaldt ud til Ladegårdsparken i Holbæk på anmeldelse om uro. I ingen af tilfældende kunne politiet dog konstatere, at der er var foregået noget ulovligt.

Første anmeldelse kom klokken 22.23 og lød på uro på en parkourbane. Her var 20-30 mennesker forsamlet, men ifølge politiet var der tale om, at gruppen havde lavet et selvbestaltet boksearrangement på det lidt aparte tidspunkt.