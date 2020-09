Ifølge politiet viste en narkometertest, at den 38-årige motorcyklist formentligt var påvirket af både amfetamin og methamfetamin, da han forsøgte at køre fra politiet.

Politiet jagtede narkopåvirket motorcyklist over 20 kilometer

En 38-årig mandlig motorcyklist fra Vemmelev blev natten til tirsdag anholdt af Midt- og Vestsjællands Politi på en markvej ved Undløse efter, at politiet havde været i baghjulet på ham helt fra Holbæk - en strækning på cirka 20 kilometer.

Det var kort efter klokken 2 natten til tirsdag, at en politipatrulje ville kontrollere motorcyklisten, der kørte ad Valdemar Sejrsvej mod syd i udkanten af Holbæk. Ifølge politiet kørte han med væsentlig højere hastighed end tilladt.

Men i stedet for at standse fortsatte motorcyklisten med høj fart videre ad Ringstedvej gennem Kvanløse og mod Ugerløse. Her kørte han ifølge politiet venstre om i rundkørslen ved Brændholtvej og videre ind i byen.