Politiet indfører visitationszone de næste 14 dage

Det er politiets opfattelse, at drabet kan have sammenhæng med en skudepisode den 27. marts 2019 ved Mellemvang – Holbæk Have og med efterårets konflikt mellem kriminelle grupperinger i Holbækområdet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Midt- og Vestsjællands Politi har på denne baggrund iværksat en målrettet efterforskningsindsats for at søge at finde den eller de ansvarlige for drabet og få dem draget til ansvar. For at imødegå risikoen for nye hændelser indføres der endvidere fra i dag og foreløbig 14 dage frem en visitationszone i Holbæk by.

For at sikre trygheden i Holbæk styrker politiet samtidig den patruljemæssige tilstedeværelse i Holbæk, således at borgerne kommer til at opleve en intensiveret patruljering på alle tider af døgnet.

Herudover vil både politikredsens tryghedsskabende lokalbetjente og den mobile politistation være til stede i byen.

Formålet med indsatsen er at komme i dialog med borgerne i Holbæk og øge trygheden ved en synlig og stærk polititilstedeværelse.