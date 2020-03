Politiet holder øje med unge uromagere

Endelig kørte politiet til stedet klokken cirka 22.20 for at kontrollere, om der var forsamlet flere end tilladt. Der var en mindre gruppe unge på stedet, men ifølge politiet flygtede mange fra stedet, da patruljen kom forbi. Heller ikke denne gang blev nogen sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet, men en 18-årig mand fra Holbæk blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fordi han ikke fulgte politiets anvisninger og skabte uro på stedet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.