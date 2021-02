Internetbutikken Beautyhome.dk solgte vidt forskellige varer. Foto: Screendump

Send til din ven. X Artiklen: Politiet har lukket sag om netshop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet har lukket sag om netshop

Holbæk - 04. februar 2021 kl. 05:58 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Selskabet Beautyhome Denmark ApS, der har adresse nær Svinninge, er under konkursbehandling ved Skifteretten i Holbæk.

Læs også: Omstridt netbutik er gået konkurs

Det kunne sn.dk og dagbladet Nordvestnyt fortælle forleden.

Det sker efter, at selskabet, der blandt andet stod bag den for længst lukkede internetbutik Beautyhome.dk, 10. december blev begæret konkurs. I forvejen har anpartsselskabet været under tvangsopløsning siden august 2019.

Ingen straffesag Mens den økonomiske situation i Beautyhome Denmark ApS altså fortsat er under udredning, står det til gengæld klart, at der ikke var grundlag for en straffesag mod ejeren, der for cirka tre år siden blev politianmeldt for bedrageri.

Netbutikken, der blev stiftet og drevet af den lokale iværksætter Niklas Fahnøe Pedersen, røg i begyndelsen af 2018 ud i problemer, da flere kunder følte sig snydt i forbindelse med handler på Beautyhome.dk.

Nordvestnyt kunne dengang berette om kunder, der var utilfredse med kvaliteten af varerne i netbutikken, der baserede sig på salg af alt fra bamser til træningstøj importeret fra Kina.

Derudover gik klagerne på, at butikken slet ikke leverede de bestilte varer, men trak penge før afsendelsen.

Det førte til politianmeldelsen i begyndelsen af 2018, som efterfølgende trak støv hos Midt- og Vestsjællands Politi.

I august 2019 nåede anklagemyndigheden på baggrund af politiets efterforskning dog frem til, at der ikke var grundlag for at rejse en straffesag.

Det oplyser Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi til Nordvestnyt.

Erkendte fejl, men afviste snyd Vurderingen hos anklagemyndigheden var, at man ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne føre bevis for, at Beautyhome.dk havde haft forsæt til at snyde. Derfor blev efterforskningen indstillet og sagen droppet.

Ejeren, Niklas Fahnøe Pedersen, erkendte tilbage i 2018 over for Nordvestnyt, at han havde begået fejl, men han afviste klart, at han skulle have snydt nogen kunder.

relaterede artikler

Udskældt ejer lukker sin fjerde netbutik: Fortsætter handel i Sverige 01. august 2018 kl. 12:10

Politianmeldt virksomhedsejer driver fortsat nethandel 16. februar 2018 kl. 11:19

Kunder er rasende: Nu lukker webshop midlertidigt 11. februar 2018 kl. 09:19