Erik Filthuth (billedet) oplyser, at han har hyret den kendte advokat Michael Juul Eriksen i forbindelse med, at han nu efterforskes af politiet og selv har anmeldt tyveri af personlige dokumenter.

Politiet har indledt efterforskning: Filthuth har hyret kendt advokat

Holbæk - 26. august 2020 kl. 11:47 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om den tidligere ejer og direktør i Behandlingsstederne Søbæk med base i Jyderup, Erik Filthuths, mulige sammenblanding af virksomhedens og sin egen privatøkonomi, som Ekstra Bladet har beskrevet den seneste uges tid, er landet hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Allerede i fredags meddelte Socialtilsyn Hovedstaden, der har tilsynsmyndigheden med opholds- og behandlingsstederne, som Erik Filthuth ejede og drev frem til 2017, at man havde bedt politiet se på sagen.

Og nu bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for dagbladet Nordvestnyt, at anmeldelsen fra Socialtilsyn Hovedstaden er modtaget.

Politiet bekræfter samtidig, at man også har modtaget en anmeldelse fra Erik Filthuth lydende på datatyveri af dokumenter fra hans personlige computere og Søbæks servere tilbage i 2017.

- Midt- og Vestsjællands Politi kan bekræfte, at vi har modtaget de to omtalte anmeldelser, som er under efterforskning og derfor ved at blive undersøgt nærmere i vores afdeling for økonomisk kriminalitet, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en kortfattet mail til Nordvestnyt.

Har hyret kendt advokat Ekstra Bladet har i en række artikler rejst mistanke om, at Erik Filthuth har ladet sin daværende virksomhed, Søbæk, betale en lang række personlige udgifter til blandt andet tøj og inventar i hans svenske ødegård.

Senest har Ekstra Bladet rejst mistanke om, at Erik Filthuth betalte rejser for en daværende medarbejder i Holbæk Kommune, der blandt andet rådgav kommunen om at sende børn i ophold på Søbæk.

Flere eksperter med juridisk indsigt har i Ekstra Bladet stillet spørgsmål ved lovligheden af forholdene omkring Erik Filthuths og hans daværende virksomheds økonomiske forhold.

Erik Filthuth har ikke villet svare på Ekstra Bladets spørgsmål, og han forsøgte tidligere på måneden forgæves at få nedlagt fogedforbud mod offentliggørelse af Ekstra Bladets artikler.

Over for Nordvestnyt giver han udtryk for, at der ikke er noget at komme efter.

Erik Filthuth, der af mange er kendt som »Filler«, oplyser, at han har hyret den kendte advokat Michael Juul Eriksen til at varetage sine interesser i sagen.

- Nu ligger sagerne hos politiet, og det har jeg det fint med. Og jeg vil gerne have, at der bliver taget fat på det med det samme, og derfor har jeg hyret Michael Juul Eriksen og bedt ham om at invitere politiet til en snak, siger Erik Filthuth, der onsdag formiddag ikke kunne svare på, om advokaten allerede har haft kontakt til Midt- og Vestsjællands Politi.

Erik Filthuth tilføjer, at Michael Juul Eriksen også skal bistå ham i forhold til hans egen anmeldelse om, at en tidligere medarbejder i Søbæk, efter Filthuths opfattelse, har stjålet de elektroniske dokumenter, som Ekstra Bladets historier delvist er baseret på.

Tyveriet skal være sket allerede i 2017, men først i august i år har Erik Filthuth anmeldt det til politiet efter, at Ekstra Bladet var begyndt at researche på forholdene omkring hans privatøkonomi.

