Politiet har fokus på Holbæk efter flere sager om trusler og røveri mod børn

Holbæk - 27. maj 2020 kl. 12:20 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi har kendskab til flere sager i Holbæk og omegn inden for de seneste uger, hvor børn og unge er blevet forsøgt afpresset eller ligefrem udsat for røveri. I flere tilfælde er det foregået på åben gade.

Det har fået politiet til at løfte øjenbrynene og rette blikket mod, hvad der foregår i Holbæk i øjeblikket, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

- Vi har konstateret, at der har været nogle kedelige sager i Holbæk og omegn på det seneste. Vores patruljer hører også om, at nogle personer bevæger sig rundt i byen og har en truende adfærd. Vi forsøger at finde ud af, hvad der rører sig i byen, men vi ved ikke helt, hvorfor der er flere sager lige nu, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi til avisen.

Han vil ikke spekulere i, om det er bander, eller om det er en mindre gruppe utilpassede unge, der er på spil.

Meld det til politiet! Han understreger, at politiet har brug for borgernes hjælp til at få sat en stopper for de personer, der begår kriminalitet og skaber utryghed. Som nævnt har politiet i hvert fald kendskab til flere sager, men Martin Bjerregaard udelukker ikke, at der kan være enkelte andre episoder, som politiet ikke har hørt om.

- Det kræver, at dem, der er blevet truet eller udsat for noget, melder det til politiet, selv om de måske ikke har lyst til det af frygt for gerningsmændene. Men vi vil gerne opfordre til, at børnene og de unge fortæller det til deres forældre, og at forældrene tager dem i hånden og går til politiet, siger Martin Bjerregaard.

Meget unge ofre Sent om aftenen lørdag den 9. maj anmeldte moren til en 13-årig pige fra Holbæk, at datteren sammen med en ven og veninde på Markedspladsen i Holbæk midtby var blevet passet op af et par unge mænd, som krævede at få børnenes mobiltelefoner og penge.

Senere samme aften kunne Midt- og Vestsjællands Politi sigte en 20-årig mand fra Holbæk for forsøg på afpresning af børnene, idet det ikke lykkedes gerningsmændene at få fat i hverken penge eller mobiltelefoner. Den 20-årige fik lov til at gå efter, at politiet havde optaget rapport.

I lørdags - praktisk talt præcis to uger senere - var det så pårørende til en 16-årig dreng fra Holbæk, der anmeldte til politiet, at drengen ved 22.40-tiden var blevet truet af flere maskerede unge til at forlade et tog på Holbæk Station. Han blev tvunget med til en pengeautomat i Nygade for at hæve penge til de maskerede personer.

Ved denne episode blev også en 27-årig mand fra Hørve overfaldet og blandt andet sparket i hovedet, da han havde set og påtalt de maskerede personers opførsel over for den 16-årige dreng. Derfor betragter politiet denne sag som røverisk overfald, men ingen blev anholdt.

Tasketyveri og røveri Senest fik politiet tirsdag eftermiddag anmeldelse fra en 15-årig dreng fra Holbæk, der kort før klokken 16 fik stjålet sin taske omkring Filmtorvet i Holbæk. Tyveriet blev begået af en gruppe på måske fem drenge.

Lidt senere traf politiet fem drenge i alderen 15-17 år, alle fra Holbæk, på Rosen, og de blev sigtet for i fællesskab at have stjålet tasken fra den 15-årige.

Én af de fem, en 16-årig dreng, var efterlyst som mistænkt i en sag om røveri på Østergade i Tølløse i fredags, hvor offeret var en 15-årig dreng fra Store Merløse. Den mistænkte 16-årige blev sigtet for røveriet, men løsladt efter afhøring.

20-årig anholdt går igen Endelig var der en episode mandag morgen, hvor en 24-årig mand blev opsøgt i sin hjem i Holbæk af to unge mænd, som under påskud af, at den 24-årige skulle have gjort noget dumt forlangte, at han straks overførte penge til dem.

Beboeren blev slået i ansigtet, og de to indtrængende mænd forsvandt med blandt andet en computer, playstation og nøglerne til offerets bil, som de kørte væk i.

I dette tilfælde lykkedes det efterfølgende politiet, at anholde to 20-årige mænd fra Holbæk. De blev begge ved et lukket grundlovsforhør tirsdag varetægtsfængslet foreløbigt frem til den 23. juni. De er sigtet for røveri mod den 24-årige.

Den ene af de to 20-årige mænd er identisk med den tidligere omtalte 20-årige mand, der er sigtet for afpresningsforsøget på den 13-årige pige og hendes venner på Markedspladsen 9. maj.

Det bekræfter politiets talsmand, Martin Bjerregaard, over for dagbladet Nordvestnyt onsdag.

