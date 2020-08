Politiet har fået flere henvendelser om død mand

Midt- og Vestsjællands Politi mangler stadig at få endeligt identificeret den døde mand, der i fredags blev fundet på en mark ved Munkholmvej i nærheden af Tjebberup.

- Vi har en idé om, hvem manden er, men vi mangler at få ham identificeret endeligt. Det arbejder vi stadig på, siger Bjørke Kierkegaard, som samtidig understreger, at politiet er meget glad for alle de henvendelser, de har fået fra borgerne, vedrørende mandens mulige identitet.