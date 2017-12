Forbuddet mod ophold i Bandidos MC? tilholdssted i Østerstræde 4 i Holbæk er fredag blevt forlænget med yderligere 14 dage.

Politiet fastholder lukning af rockerborg i Holbæk

Holbæk - 01. december 2017 kl. 13:09 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bandidos MC's klubhus i Østerstræde 4 i Holbæk vil også være forbudt område i de kommende to uger.

Midt- og Vestsjællands Politi har fredag besluttet at forlænge det midlertidige forbud mod ophold på adressen i Holbæk midtby, så det nu gælder til fredag den 15. december klokken 12.

Begrundelsen for at forbyde adgang til klubhuset i Østertræde 4 i Holbæk er den samme, som har holdt huset lukket siden 3. november, nemlig at Midt- og Vestsjællands Politi vurderer, at der er »en betydelig risiko for et forestående angreb« på adressen.

Den vurdering hænger sammen med den verserende konflikt mellem på den ene side Bandidos MC og en række støttegrupper og på den anden side Satudarah MC.

Dagbladet Nordvestnyt kunne torsdag på baggrund af aktindsigt hos Midt- og Vestsjællands Politi fortælle, at Bandidos' afdeling i Holbæk er dybt involveret i konflikten.

Et højtstående og fremtrædende medlem af Holbæk-afdelingen, der går under navnet Bandidos Westcity Chapter, blev fredag den 27. oktober stukket med kniv under et større slagsmål ved et boksestævne i Herlev. Den formodede gerningsmand er ifølge politiet tilknyttet Satudarah MC på Københavns vestegn.

Hændelsen i Herlev betragtes som begyndelsen på den aktuelle konflikt mellem de to rockergrupper.

Den er blandt andet kommet til udtryk i et brandattentat 6. november mod tatovørbutikken Extreme Art Tattoo i Holbæk. To mænd er varetægtsfængslet, sigtet for brandstiftelse, i den sag.

Midt- og Vestsjællands Politi lægger i beslutningen om forbud mod ophold i ejendommen i Østerstræde vægt på, at der på grund af overfaldet på Holbæk-rockeren er en »konkret risiko i forhold til klubhuset i Holbæk, hvor pågældende opholder sig«.

Foruden det generelle adgangsforbud til ejendommen har politiet også tildelt et individuelt forbud til tre fuldgyldige medlemmer af Bandidos i Holbæk.

Mens forbuddet er opretholdt mod ejendommen i Holbæk, har Midt- og Vestsjællands Politi fredag droppet forbuddet mod Bandidos i Køge, fordi politiet »ikke længere har grundlag for at antage, at Bandidos MC vil opholde sig på adressen,« som det hedder i en pressemeddelse udsendt fredag ved middagstid.

