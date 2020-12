Politiet fastholder corona-sigtelser til julefrokost

Når det handler om restauratører, som serverer mad for deres gæster, skelner politiet mellem almindelig daglig restaurant-drift og så særlige arrangementer.

- Når en restaurant har gæster i sine normale lokaler, er det tilladte antal gæster blandt andet afhængigt af, hvor mange kvadratmeter der er. Antallet af gæster kan være 20, 30 eller 40. Men det gælder stadig, at det enkelte selskab, som spiser i restauranten, højst må være på 10 personer. Det var noget af det, som har ramt mange sølvbryllupper og konfirmationer, forklarer Martin Bjerregaard, som er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Men hvis der ikke er tale om daglig drift af en restaurant, men et enkeltstående arrangement, er der kun én regel: Højst 10 personer.

- Som politiet ser det, var julefrokosten i St. Merløse ikke en del af cafeteriets daglige virke. Det var et særskilt arrangement med særlig invitation og tilmelding. Og så er grænsen altså 10 personer, siger Martin Bjerregaard.

Han føjer til, at en sigtelse principielt kun er politiets vurdering af sagen. Hvis de sigtede mener, det er forkert, kan de nægte at betale bøden, og så vil sagen komme for en dommer.