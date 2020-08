Politiet fandt våben, narko og viagra i bil

Betjentene ville lave en rutinekontrol af personbilen, og her så de, at bilen havde alt for nedslidte dæk. Det blev føreren, en 49-årig mand fra Svebølle, sigtet for og fik en bøde.

Under kontrollen opdagede betjentene desuden, at manden havde et slagvåben - en såkaldt totenschläger - liggende i bilen. Derfor blev han også sigtet for at overtræde våbenloven, og bilen blev ransaget, fortæller Midt- og Vestsjællands Politi.