Ifølge anmeldelsen havde fartdjævlen været tæt på at ramme en modkørende bilist på Skovvejen.

Politiet fandt ikke fartdjævel

Politiet sendte flere patruljer ud for at lede efter bilisten, der sidst var blevet set omkring Dramstrup, hvor Skovvejen bliver til Kalundborgmotorvejen, men det lykkedes ikke politiet at finde frem til den hensynsløse bilist.