Politiet efterlyser manden, der skulle pudse guld

Politiet har nu frigivet flere oplysninger om den mand, som fredag ribbede en ældre kvinde i Åparken i Svinninge for guldsmykker.

Manden udgav sig for at være hjemmehjælper og forklarede den 92-årige kvinde, at han skulle pudse hendes smykker.