Politiet dropper visitationszone

Baggrunden for indførelsen var politiets grundlæggende opfattelse af, at der var en øget risiko for, at der inden for visitationszonen ville blive foretaget strafbare handlinger, som kunne indebære fare for personers liv, helbred eller velfærd, skriver politiet i en udsendt pressemeddelelse.

De seneste 14 dage har politiet gennemført 51 visitationer af 36 forskellige personer primært fra Holbæk. Nogle få er således visiteret flere gange som led i den stikprøveprøvekontrol, som politiet har foretaget for at kontrollere, om nogen var i besiddelse af våben.Politiet har ikke fundet nogen våben ved stikprøvevisitationerne eller i øvrigt registreret hændelser af betydning af personers liv, helbred eller velfærd. Visitationerne har medført sigtelse af to personer for besiddelse af mindre mængder euforiserende stoffer. Efter anholdelsen den 5. maj 2019 af den mand, som sidder varetægtsfængslet i drabssagen, er det endvidere politiets opfattelse, at konfliktniveauet i Holbæk er reduceret. Samlet set er der på denne baggrund ikke grundlag for at forlænge visitationszonen, skriver politiet.Midt- og Vestsjællands Politi efterforsker fortsat drabssagen intensivt og har stadig stærkt fokus på trygheden generelt i Holbæk.