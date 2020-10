Politiet bekræfter, at man har fokus på ejendommen Industriparken 31 i Jyderup, hvor der jævnligt ses personer med Bandidos-rygmærker, ligesom adressen kan sættes i forbindelse med personer, der enten er dømt eller mistænkt for kriminalitet.

Politiet bekræfter: Har øjne på Bandidos-adresse

Knapt to år efter, at Bandidos MC ufrivilligt måtte rømme sit klubhus i Østerstræde i Holbæk som konsekvens af den voldelige konflikt med Vang-gruppen, tyder en hel del på, at rockergruppen nu holder til på adressen Industriparken 31 i Jyderup.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her