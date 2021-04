Efter drabet for snart to år siden blev der lagt blomster og tændt lys ved Ladegårdsparken Vest 135, hvor 18- årige Zobair Saidi blev skudt ned. Foto: Jørgen Juul

Send til din ven. X Artiklen: Politiet begik fejl i drabssag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet begik fejl i drabssag

Holbæk - 22. april 2021 kl. 18:38 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

I retssagen om skuddrabet på 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken 28. april 2019 har det tidligere været fremme, at politiet dagen efter drabet fandt tre krudtpartikler på den nu 26-årige tiltalte »P's« tøj.

Anklagemyndigheden mener, at det var ham, der affyrede de dræbende skud mod Saidi.

»P« nægter sig skyldig og forklarede i retten tilbage i februar i år, at én krudtpartikel på hans trøje og to i lommen på hans bukser måtte stamme fra politiet, da man undersøgte hans tøj efter anholdelsen.

Under den fortsatte retssag kom det torsdag frem, at politiet efter anholdelsen af »P« foran et fitnesscenter i Holbæk cirka 15 timer efter, at Zobair Saidi var blevet dræbt af fem revolverskud også undersøgte den 26-årige på hænder og i ansigtet for mulige krudtpartikler.

Men betjenten, der skulle lave den såkaldte dup-test, fik ved en fejl ikke fjernet en lille plastichinde, før han strøg prøvetagningsudstyret over »P's« hud.

Miseren blev først konstateret en måneds tids senere, da det under en telefonsamtale med en kollega om dup-testen for krudtpartikler gik op for den pågældende betjent, at hinden ikke var blevet fjernet, før prøven blev taget.

Dermed måtte politiet kassere dup-testen af den 26-åriges hud, fordi den ikke kunne bruges.

Analysen af partikler på hans tøj blev lavet på en anden måde og er ikke erklæret ugyldig.

Ekskæreste: Helt normal Torsdagens retsmøde var det sjette i drabssagen, hvor også to andre, 29-årige »M« og 34-årige »K« er tiltalt for at spille roller i anstiftelsen og planlægningen af drabet, som efter anklagemyndighedens opfattelse skete som led i en konflikt mellem Bandidos og Vang-grupperingen.

Sagen kort Tre mænd, 26-årige »P«, 29-årige »M« og 34-årige »K« er sat på anklagebænken for skuddrabet 28. april 2019 klokken 22.10 på 18-årige Zobair Saidi ud for opgangen Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk.

De tre er desuden tiltalt for drabsforsøg på den 18-årige to dage forinden.

Anklagemyndigheden mener, at »K« anstiftede planlægningen af drabet, mens »M og »P« planlagde det ved flere møder fra efteråret 2018 og frem til drabet.

»P« er tiltalt for at have affyret de dræbende skud med en revolver.

Alle tre tiltalte nægter sig skyldige i anklagerne.

De tre tiltalte var på drabstidspunktet fuldgyldige medlemmer af rockergruppen Bandidos MC, og anklagemyndigheden mener, at »K var præsident for Holbæk-afdelingen, da den påståede planlægning begyndte. »K« siger selv, at han var fratrådt som præsident forud for oktober 2018.

Ifølge tiltalen skete drabet som led i en voldelig konflikt mellem netop Bandidos og Vang-gruppen, som den dræbte Zobair Saidi var tilknyttet.

Det betyder, at straffen med bandeparagraffen i hånden kan fordobles, hvis de tiltalte findes skyldige. I forvejen er strafferammen for drab fængsel op til livstid.

Desuden kan de tiltalte idømmes forbud mod at opholde sig i Holbæk Kommune og på en række Bandidos-lokaliteter efter udstået straf.

Retssagen kører som nævningesag ved Retten i Holbæk. Den begyndte i februar, og der er afsat i alt 12 retsdage til sagen med forventet dom i midten af maj. De tre tiltalte, som alle nægter sig skyldige, var på drabstidspunktet fuldgyldige medlemmer af Bandidos, mens den dræbte Zobair Saidi, ifølge politiet, var tilknyttet Vang-gruppen.

»P's« ekskæreste var blandt de vidner, der var indkaldt torsdag, og hun fortalte blandt andet om hans færden søndag den 28. april 2019, hvor Zobair Saidi blev skudt klokken 22.10 i Ladegårdsparken.

Ifølge ekskæresten var »P« kommet hjem til lejligheden i Holbæk midtby efter klokken 22. Hun havde ikke bemærket noget usædvanligt.

- Han var helt normal, og vi sad bare i sofaen og snakkede, inden vi gik i seng, sagde kvinden.

Gerningsmanden er af vidner blevet beskrevet som værende iklædt mørkt tøj, og ekskæresten blev spurgt ind til, hvad for noget tøj, »P« havde haft på, da han kom hjem den aften.

Hun mente, at det var et gråt sæt af mærket Hugo Boss, men hun kunne ikke udelukke, at han havde haft sort tøj på.

Specialanklager Anja Lund Liin bemærkede, at politiet ved ransagningen dagen efter ikke fandt et gråt sæt tøj i lejligheden.

Ven: Det lød skummelt Også to af den dræbtes venner var indkaldt til blandt andet at tale om hans færden op til drabet.

De fortalte begge, at Zobair Saidi tidligere på dagen havde skrevet med den nu 28-årige mand, der allerede har tilstået og er dømt for medvirken til drabet ved at lokke ham i baghold med en aftale om, at Saidi skulle modtage en klump hash foran opgangen, som han havde gjort før, men hvor han så blev skudt denne aften.

Ifølge de to venner havde den 28-årige bedt Zobair Saidi om at vente med at komme til et bestemt tidspunkt om aften, selv om den 18-årige gerne ville hente hashen tidligere.

Den ene af vennerne sagde i retten, at det virkede mistænkeligt med det præcise tidspunkt, når man sædvanligvis bare kunne komme og hente hash med fem minutters varsel.

- Jeg sagde til ham (Zobair Saidi, red.), at det lød meget skummelt, og at han skulle lade være med at gå derhen på det tidspunkt, lød vennens forklaring i retten torsdag.

Retssagen fortsætter i næste uge, og der ventes dom senest 12. maj.

relaterede artikler

Top-rocker blev aflyttet af politiet forud for drab 19. marts 2021 kl. 19:13