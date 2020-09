Nogen har været inde i stalden hos Holbæk Rideklub for at skade en hest. Skaderne på hesten kan ikke forklares med naturlige årsager.

Politiet: Hest blev mishandlet

- Undersøgelserne er ikke afsluttet endnu, men den foreløbige konklusion er, at hesten havde skader, som ikke kan forklares med naturlige årsager. Derfor må vi konstatere, at nogen har skadet hesten med vilje, oplyser Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Men hvis andre har bemærket et eller andet sent torsdag eller natten til fredag, må de meget gerne kontakte politiet, siger Martin Bjerregaard.

Skaderne på hesten var så omfattende, at en dyrlæge vurderede, at en aflivning var det rigtige at gøre.

Sagen er selvsagt meget ubehagelig for Holbæk Rideklub. Men det er svært at forebygge, for reglerne kræver, at man i en nødsituation - for eksempel en brand - meget hurtigt kan lukke hestene ud. Derfor må stald og båse godt være lukkede, men de må ikke låses.