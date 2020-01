Politiet vil gerne høre fra vidner, der kan have bemærket noget på Smithsvej i Holbæk søndag omkring klokken 17.15. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Politiet: 23-årig var bange for »gruppe« før fald fra vindue Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet: 23-årig var bange for »gruppe« før fald fra vindue

Holbæk - 28. januar 2020 kl. 10:45 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi fortalte mandag, at en 23-årig mand søndag klokken 17.15 var blevet fundet på et grønt område på Smithsvej i Holbæk med brud på underkroppen efter et fald fra et vindue på anden sal.

På det tidspunkt var det uklart, hvad der var gået forud, men politiet havde fundet skader på døren ind til den lejlighed, hvor den 23-årige mand opholdt sig.

Tirsdag morgen oplyser politiet til dagbladet Nordvestnyt, at den 23-årige har forklaret til politiet, at der var en gruppe personer til stede i lejligheden, men at han selv sprang ud af vinduet.

- Han har forklaret, at han var bange for en gruppe personer, som var kommet ind i lejligheden. Og så valgte han selv at springe ud fra vinduet, siger Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Ingen tegn på vold Mandag var politiet på ny til stede i lejligheden for at lede efter spor i dagslys. Ifølge Charlotte Tornquist har man, bortset fra skaderne på døren, ikke fundet tegn på, at der er foregået noget voldsomt i lejligheden, og den 23-årige har altså heller ikke selv fortalt om, at han skulle være blevet udsat for vold.

- Det har ikke været muligt for politiet at fastlægge, hvad der præcist er sket. Vi skal muligvis genafhøre den 23-årige, og samtidig opfordrer vi eventuelle vidner til at kontakte politiet, hvis de har bemærket noget ved Smithsvej søndag ved 17.15-tiden, siger Charlotte Tornquist.

Den 23-årige har ikke været i livsfare, men han er fortsat indlagt til behandling for brud på underkroppen. Ifølge politiet har man ikke grund til at tro, at der er tale om et opgør mellem forskellige grupperinger.

Det var en beboer i området, der alarmerede politiet efter at have fundet den kvæstede mand på en græsplæne.

relaterede artikler

Nygade-ballade gav fængselsstraf 28. januar 2020 kl. 11:01