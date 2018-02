Den administrerende direktør og ejer bag Beautyhome.dk valgte for en uge siden at lukke hjemmesiden for at få styr på flere forhold, der brød med markedsføringsloven. Men bag virksomheden Beautyhome Denmark ApS driver den 21-årige virksomhedsejer flere andre netbutikker. Screenshot.

Send til din ven. X Artiklen: Politianmeldt virksomhedsejer driver fortsat nethandel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politianmeldt virksomhedsejer driver fortsat nethandel

Holbæk - 16. februar 2018 kl. 11:19 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stribevis af dårlige kundeanmeldelser på Trustpilot og Facebook samt en politianmeldelse for bedrageri og svindel. Det var, hvad der i sidste uge fik hjemmesiden Beautyhome.dk til at lukke ned - angiveligt for at få styr på flere forhold, der brød med markedsføringsloven.

Men via virksomheden Beautyhome Denmark ApS driver den unge administrerende direktør og ejer Niklas Fahnøe Pedersen flere andre kritisable netbutikker, der minder om Beautyhome.dk. Det erfarer Nordvestnyt.

Sælger i både Danmark og Sverige Under navnene Originalbaby.dk og Originalbaby.se sælges varer, der er produceret billigt i Kina, men solgt som et godt tilbud.

Blandt andet figurerer der på hjemmesiderne en timer, der tæller ned, frem til et godt tilbud udløber. Men i praksis udløber tilbuddene aldrig.

- Det er klart vildledende. Og det lyder ligesom med Beautyhome.dk som en hjemmeside, der ikke overholder markedsføringsloven, siger Jakob Steenstrup, der er jurist og ansat hos Forbrugerrådet Tænk.

Over for avisen forklarer Niklas Fahnøe Pedersen, at den danske Originalbaby.dk ikke er aktiv, selvom hjemmesiden er tilgængelig.

- Den er der, men man kan ikke bestille derfra. Man kan ikke gennemføre betalingen, forklarer han.

Få minutter efter kunne Nordvestnyt dog nemt bestille en bodystocking på hjemmesiden. Betalingen blev godkendt, og der kom en ordrebekræftelse på mail.

Forpligtet til at levere Forelagt denne kendsgerning fortalte Niklas Fahnøe Pedersen, at købet automatisk ville blive annulleret, hvilket det blev om aftenen. Men ifølge mailen skete annulleringen af købet "efter kundens ønske". Som kunde kan man altså nemt købe på hjemmesiden, men Niklas Fahnøe Pedersen ønsker tilsyneladende ikke at levere.

Han forklarer, at det ikke er noget problem, fordi der slet ikke er »trafik« (kunder, red.) på hjemmesiden. Men den vurdering holder ikke, forklarer forbrugerjurist Jakob Steenstrup:

- Det er som at sige »værsgo at købe, men vi bestemmer selv, om vi vil sælge dig noget«, og det må man altså ikke.

For det er ikke betalingen, der gør et køb gældende, men derimod aftalen mellem køber og sælger som for eksempel en ordrebekræftelse. Så i dette tilfælde vil butikken være forpligtet til at levere varen, påpeger forbrugerjuristen.

Sure kunder i Sverige Også i Sverige kniber det med kundetilfredsheden. Her står Niklas Fahnøe Pedersen bag Originalbaby.se.

På Facebook raser en lang række svenske forbrugere over, at de ikke modtager deres varer. Og nogle kunder angiver, at de har politanmeldt virksomheden, som det også er sket i Danmark.

Ud over Originalbaby.dk og Originalbaby.se har Niklas Fahnøe Pedersen drevet hjemmesiderne Dealstop.dk og Curveperfect.dk. Han forklarer imidlertid til avisen, at han har solgt begge til en mand fra Nordjylland. Han ønskede dog ikke oplyse navnet på køberen, og en time efter interviewet var Dealstop.dk lukket ned. Det har indtil videre ikke været muligt at få flere kommentarer fra Niklas Fahnøe Pedersen.

relaterede artikler

Ung iværksætter runder millionen 10. oktober 2017 kl. 20:35