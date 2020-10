Politi tjekkede byggepladser

To byggepladser i Holbæk og en byggeplads i Vipperød-området blev onsdag tjekket af politiet, Skat og Styrelsen for International Rekruttering.

De kunne dog nøjes med at kontrollere, for der var orden i sagerne på de besøgte byggepladser, hvor man tjekkede papirerne for en række udenlandske byggearbejdere. Alle havde de nødvendige tilladelser.