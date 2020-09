Politiets videobil målte den 28-årige til på to strækninger at overskride fartgræsen ganske markant. Billedet er fra en anden sammenhæng.

Politi snuppede fartdjævel uden kørekort

Politiet fik standset den 28-årige mand, og ved et tjek viste det sig, at han slet ikke havde erhvervet kørekort.

Han blev derfor sigtet både for at køre for hurtigt og for at køre uden førerret, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.